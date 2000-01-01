Черентаев Пимен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерентаев Пимен

Черентаев Пимен

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Черентаев Иван Пименович

Мать ребёнка: Черентаева Фёкла Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черентаева Фёкла Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Пименовна

Мать ребёнка: Черентаева Фёкла Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Пименовна

Мать ребёнка: Черентаева Фёкла Кузьминична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close