Черентаева Фёкла (Феоктиста) Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерентаева Фёкла (Феоктиста) Кузьминична

Черентаева Фёкла (Феоктиста) Кузьминична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Черентаев Иван Пименович

Отец ребёнка: Черентаев Пимен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черентаев Пимен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Пименовна

Отец ребёнка: Черентаев Пимен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Пименовна

Отец ребёнка: Черентаев Пимен

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close