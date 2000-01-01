Черентаева Фёкла (Феоктиста) Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Черентаев Пимен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черентаев Пимен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Пименовна
Отец ребёнка: Черентаев Пимен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Пименовна
Отец ребёнка: Черентаев Пимен
Смерть
Неизвестно