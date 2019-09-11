(Черентаева) Евдокия Пименовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черентаев Пимен
Рождение ребёнка
18.03.1927
Дочь: Ильина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
10.05.1929
Дочь: Зубенко Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шабанова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил
Смерть
Неизвестно