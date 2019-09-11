(Черентаева) Евдокия Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черентаева) Евдокия Пименовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черентаев Пимен

Мать: Черентаева Фёкла Кузьминична

Рождение ребёнка
18.03.1927

Дочь: Ильина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
10.05.1929

Дочь: Зубенко Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шабанова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Смерть
Неизвестно
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