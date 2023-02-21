Шабанова Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: Евдокия Пименовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабанов Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Шабанов Валентин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабанов Юрий Валентинович
Отец ребёнка: Шабанов Валентин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно