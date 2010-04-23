Шабанов Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанов Валентин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1928

Дата смерти

23.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабанов Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Шабанова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабанов Юрий Валентинович

Мать ребёнка: Шабанова Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабанова Валентина Михайловна

Смерть
23.04.2010
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