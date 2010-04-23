Шабанов Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1928
Дата смерти23.04.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабанов Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Шабанова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабанов Юрий Валентинович
Мать ребёнка: Шабанова Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.2010