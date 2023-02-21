Ильина Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1927
Дата смерти29.10.1986
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1927
Отец: Михаил
Мать: Евдокия Пименовна
Рождение ребёнка
29.01.1954
Отец ребёнка: Ильин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильин Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1986
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область