Ильина Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Нина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1927

Дата смерти

29.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1927

Отец: Михаил

Мать: Евдокия Пименовна

Рождение ребёнка
29.01.1954

Сын: Ильин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Ильин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Ильин Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Сергей Иванович

Смерть
29.10.1986
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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