Дроздов Капитон Никанорович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти20.10.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
1854
Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель
Образование
1867
ученик среднего отделения Кинешемского духовного училища
Крещение
07.01.1867
восприемник (Богородицкая ц. пог. Ананьин Конец)
Образование
1871
воспитанник (3 кл.) Костромской духовной семинарии
Крещение
11.08.1871
восприемник (Богородицкая ц. пог. Ананьин Конец)
Работа или профессия
1875
учитель Костромского духовного училища, инспектор КДС
Образование
1875
Костромская духовная семинария
Работа или профессия
1876
учитель Костромского духовного училища
Крещение
15.02.1876
восприемник (Богородицкая ц. пог. Ананьин Конец)
Бракосочетание
1877
Работа или профессия
1877
отбывал воинскую повинность
Работа или профессия
С 1883 по 1904
священник (КЕВ 1896 №10)
Работа или профессия
1890
священник (КЕВ 1896 №10)
Работа или профессия
06.09.1890
благочинный
Крещение
1909
Бонячки, Тезинская волость, Кинешемский уезд
восприемник (Воскресенская ц. с. Бонячки)
Работа или профессия
С 1909 по 1911
священник
Работа или профессия
1910
священник
Смерть
20.10.1911