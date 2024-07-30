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Дроздов Капитон Никанорович

Место рождения

Ананьин Конец, Комаровская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1855

Дата смерти

20.10.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Дроздов Никанор Васильевич

Мать: Дроздова Татьяна Игнатьевна

Ананьин Конец, Комаровская волость, Кинешемский уезд
1854
Работа или профессия
Неизвестно
священнослужитель
Образование
1867
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
ученик среднего отделения Кинешемского духовного училища
Крещение
07.01.1867
восприемник (Богородицкая ц. пог. Ананьин Конец)
Образование
1871
Кострома, город Кострома, Костромская область
воспитанник (3 кл.) Костромской духовной семинарии
Крещение
11.08.1871
восприемник (Богородицкая ц. пог. Ананьин Конец)
Работа или профессия
1875
Кострома, город Кострома, Костромская область
учитель Костромского духовного училища, инспектор КДС
Образование
1875
Кострома, город Кострома, Костромская область
Костромская духовная семинария
Работа или профессия
1876
Кострома, город Кострома, Костромская область
учитель Костромского духовного училища
Крещение
15.02.1876
восприемник (Богородицкая ц. пог. Ананьин Конец)
Бракосочетание
1877

Жена: Дроздова Варвара (Золотова) Сергеевна

Работа или профессия
1877
отбывал воинскую повинность
Работа или профессия
С 1883 по 1904
Пучеж, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
священник (КЕВ 1896 №10)
Работа или профессия
1890
Пучеж, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
священник (КЕВ 1896 №10)
Работа или профессия
06.09.1890
благочинный
Крещение
1909
Бонячки, Тезинская волость, Кинешемский уезд
восприемник (Воскресенская ц. с. Бонячки)
Работа или профессия
С 1909 по 1911
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
священник
Работа или профессия
1910
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
священник
Смерть
20.10.1911
Кинешма, Кинешма, Ивановская область

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