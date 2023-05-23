Дроздова Варвара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Золотов Сергей Ильич
Мать: Золотова Феона Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1886
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
1917
вдова (ГАКО 130-11-2087-42об-43)
Работа или профессия
1918
вдова (ГАКО 130-11-2243-34об-35)
Работа или профессия
1919
вдова (ГАКО 130-11-2312-24об-25)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно