Дроздова Варвара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДроздова Варвара Сергеевна

Дроздова Варвара Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

1831 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Золотов Сергей Ильич

Мать: Золотова Феона Ивановна

Рождение ребёнка
30.01.1886

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
1917
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
вдова (ГАКО 130-11-2087-42об-43)
Работа или профессия
1918
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
вдова (ГАКО 130-11-2243-34об-35)
Работа или профессия
1919
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
вдова (ГАКО 130-11-2312-24об-25)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно