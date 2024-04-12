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Золотов Сергей Ильич

Место рождения

Никола на Быстрых, Котельская волость, Галичский уезд

Дата рождения

14.09.1831

Дата смерти

25.10.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1831

Отец: Воздвиженский Илья Федорович

Мать: Воздвиженская Наталья Силична

Никола на Быстрых, Котельская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
?.02.1855

Жена: Золотова Феона Ивановна

Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
?.12.1855

Дочь: Скворцова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Золотова Феона Ивановна

Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Между 1855 и 1880
Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
священник
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дроздова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Золотова Феона Ивановна

Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.11.1859

Дочь: Архангельская Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Золотова Феона Ивановна

Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Между 1880 и 1890
Хороброво, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
25.10.1885 ст.
Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
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