Золотов Сергей Ильич
Место рождения
Дата рождения14.09.1831
Дата смерти25.10.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1831
Бракосочетание
?.02.1855
Жена: Золотова Феона Ивановна
Рождение ребёнка
?.12.1855
Дочь: Скворцова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Золотова Феона Ивановна
Работа или профессия
Между 1855 и 1880
священник
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дроздова Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Золотова Феона Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1859
Дочь: Архангельская Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Золотова Феона Ивановна
Работа или профессия
Между 1880 и 1890
Хороброво, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
25.10.1885 ст.