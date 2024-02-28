погост Ананьин Конец, погост Ананьин Конец, Комаровская волость, Кинешемский уезд (на 1907) — Familio

Ананьин Конец

Комаровская волость, Кинешемский уезд (на 1907)

Статус
не существует
Тип
погост
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кинешемской уезд
5525Ананьин Конец, пог.при рч. Шохме.7366518Церковь православная.
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Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кинешемский уезд, Комаровская волость
Доронша с., ш.рч. Шохна96411724кузн.Преоблад. промыслы по Комаров. вол.: извоз, фабричн. раб, возка, пилка и рубка дров, плотники
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