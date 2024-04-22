Алюхин Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1870 ст.
Дата смерти02.10.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1870 ст.
Отец: Алюхин Алексей Александрович
Сын священника. Родился при Иоанно-Богословской Малоельминской церкви Вологодского уезда.
Образование
15.07.1888 ст.
Вышел из Семинарии по окончании 1 класса.
Работа или профессия
10.10.1888 ст.
Определен во псаломщика в Крестовую церковь Вологодского Архирейского дома.
Работа или профессия
18.09.1889 ст.
Переведен по прошению к Пятницкой церкви.
Работа или профессия
04.11.1893 ст.
Переведен по прошению к Свято-Духовской гимназической церкви.
Работа или профессия
27.02.1894 ст.
Рукоположен в сан диакона.
Работа или профессия
09.04.1899 ст.
Согласно прошению переведен к Скорбященской тюремной церкви.
Работа или профессия
1917
Диакон Вознесенской церкви.
Работа или профессия
10.05.1931
Священник Богородской кладбищенской церкви.
Арест
10.05.1931
Арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации» как активный участник «контрреволюционной группировки церковников»
Осуждение
14.12.1931
Осужден тройкой при ПП ОГПУ по Северному краю на высылку в Северный край на 3 года по ст. 58-10 УК РСФСР.
Отбывание наказания
С ?.12.1931 по 1932
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Находился в ссылке.
Арест
27.05.1937
Арестован как «член к/р церковно-монархической группы» по обвинению в «антисоветской агитации».
Отбывание наказания
С 05.08.1937 по 02.10.1937
Содержался в тюрьме г.Вологды.
Осуждение
02.10.1937
Приговорен тройкой при УНКВД по Северной обл. к высшей мере наказания (расстрелу) по ст. 58-10 УК РСФСР.
Реабилитация осужденного
03.06.1965
Реабилитирован президиумом Вологодского областного суда, по году репрессии 1937.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алюхина Анна Сергеевна
Смерть
02.10.1937
Расстрелян. (Архив УФСБ по Вологодской обл. Д. П-11834)