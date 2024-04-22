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Алюхин Алексей Алексеевич

Место рождения

Поповка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.10.1870 ст.

Дата смерти

02.10.1937

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1870 ст.

Отец: Алюхин Алексей Александрович

Мать: не указана

Поповка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника. Родился при Иоанно-Богословской Малоельминской церкви Вологодского уезда.
Образование
15.07.1888 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вышел из Семинарии по окончании 1 класса.
Работа или профессия
10.10.1888 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определен во псаломщика в Крестовую церковь Вологодского Архирейского дома.
Работа или профессия
18.09.1889 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Переведен по прошению к Пятницкой церкви.
Работа или профессия
04.11.1893 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Переведен по прошению к Свято-Духовской гимназической церкви.
Работа или профессия
27.02.1894 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рукоположен в сан диакона.
Работа или профессия
09.04.1899 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Согласно прошению переведен к Скорбященской тюремной церкви.
Работа или профессия
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Диакон Вознесенской церкви.
Работа или профессия
10.05.1931
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Священник Богородской кладбищенской церкви.
Арест
10.05.1931
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации» как активный участник «контрреволюционной группировки церковников»
Осуждение
14.12.1931
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Осужден тройкой при ПП ОГПУ по Северному краю на высылку в Северный край на 3 года по ст. 58-10 УК РСФСР.
Отбывание наказания
С ?.12.1931 по 1932
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Находился в ссылке.
Арест
27.05.1937
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Арестован как «член к/р церковно-монархической группы» по обвинению в «антисоветской агитации».
Отбывание наказания
С 05.08.1937 по 02.10.1937
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Содержался в тюрьме г.Вологды.
Осуждение
02.10.1937
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Приговорен тройкой при УНКВД по Северной обл. к высшей мере наказания (расстрелу) по ст. 58-10 УК РСФСР.
Реабилитация осужденного
03.06.1965
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Реабилитирован президиумом Вологодского областного суда, по году репрессии 1937.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алюхина Анна Сергеевна

Смерть
02.10.1937
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Расстрелян. (Архив УФСБ по Вологодской обл. Д. П-11834)
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