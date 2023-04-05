Лыкошин Леонид Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкошин Леонид Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1841

Дата смерти

16.02.1893

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1841

Отец: Лыкошин Сергей Михайлович

Мать: Лыкошина Мария Петровна

Рождение ребёнка
07.10.1863

Дочь: Шепелева Мария

Мать ребёнка: Лыкошина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
06.06.1872

Сын: Лыкошин Сергий Леонидович

Мать ребёнка: Лыкошина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
15.05.1875

Дочь: Гудим-Левкович Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Лыкошина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
07.08.1880

Сын: Лыкошин Михаил Леонидович

Мать ребёнка: Лыкошина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
23.02.1882

Сын: Лыкошин Григорий Леонидович

Мать ребёнка: Лыкошина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
11.06.1887

Дочь: Жемчужникова Наталья

Мать ребёнка: Лыкошина Анна Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.02.1893
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