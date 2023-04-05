Лыкошин Леонид Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1841
Дата смерти16.02.1893
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1841
Отец: Лыкошин Сергей Михайлович
Мать: Лыкошина Мария Петровна
Рождение ребёнка
07.10.1863
Дочь: Шепелева Мария
Мать ребёнка: Лыкошина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
06.06.1872
Сын: Лыкошин Сергий Леонидович
Мать ребёнка: Лыкошина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
15.05.1875
Дочь: Гудим-Левкович Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Лыкошина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
07.08.1880
Сын: Лыкошин Михаил Леонидович
Мать ребёнка: Лыкошина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
23.02.1882
Сын: Лыкошин Григорий Леонидович
Мать ребёнка: Лыкошина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
11.06.1887
Дочь: Жемчужникова Наталья
Мать ребёнка: Лыкошина Анна Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.02.1893