Лыкошина (Суходольская) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.08.1833
Дочь: Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
25.08.1838
Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1841
Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
06.05.1842
Дочь: Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно