Лыкошина (Суходольская) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкошина (Суходольская) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1833

Дочь: Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
25.08.1838

Сын: Лыкошин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
01.03.1841

Сын: Лыкошин Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
06.05.1842

Дочь: Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Лыкошин Сергей Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
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