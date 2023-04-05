Гудим-Левкович (Лыкошина) Ольга Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудим-Левкович (Лыкошина) Ольга Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1875

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1875

Отец: Лыкошин Леонид Сергеевич

Мать: Лыкошина Анна Григорьевна

Бракосочетание
31.10.1901 ст.

Муж: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гудим-Левкович Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Гудим-Левкович Иван Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1963
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