Гудим-Левкович (Лыкошина) Ольга Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1875
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1875
Бракосочетание
31.10.1901 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гудим-Левкович Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Гудим-Левкович Иван Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1963