Лыкошина (Дмоховская) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛыкошина (Дмоховская) Анна Григорьевна

Лыкошина (Дмоховская) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.03.1916

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1863

Дочь: Шепелева Мария

Отец ребёнка: Лыкошин Леонид Сергеевич

Рождение ребёнка
06.06.1872

Сын: Лыкошин Сергий Леонидович

Отец ребёнка: Лыкошин Леонид Сергеевич

Рождение ребёнка
15.05.1875

Дочь: Гудим-Левкович Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Лыкошин Леонид Сергеевич

Рождение ребёнка
07.08.1880

Сын: Лыкошин Михаил Леонидович

Отец ребёнка: Лыкошин Леонид Сергеевич

Рождение ребёнка
23.02.1882

Сын: Лыкошин Григорий Леонидович

Отец ребёнка: Лыкошин Леонид Сергеевич

Рождение ребёнка
11.06.1887

Дочь: Жемчужникова Наталья

Отец ребёнка: Лыкошин Леонид Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.03.1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close