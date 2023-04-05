Лыкошина (Дмоховская) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.03.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1863
Дочь: Шепелева Мария
Отец ребёнка: Лыкошин Леонид Сергеевич
Рождение ребёнка
06.06.1872
Сын: Лыкошин Сергий Леонидович
Отец ребёнка: Лыкошин Леонид Сергеевич
Рождение ребёнка
15.05.1875
Дочь: Гудим-Левкович Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Лыкошин Леонид Сергеевич
Рождение ребёнка
07.08.1880
Сын: Лыкошин Михаил Леонидович
Отец ребёнка: Лыкошин Леонид Сергеевич
Рождение ребёнка
23.02.1882
Сын: Лыкошин Григорий Леонидович
Отец ребёнка: Лыкошин Леонид Сергеевич
Рождение ребёнка
11.06.1887
Дочь: Жемчужникова Наталья
Отец ребёнка: Лыкошин Леонид Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.03.1916