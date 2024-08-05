Медведев Федор Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1823
Дата смерти19.12.1879
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1823
Отец: Медведев Порфирий Федорович
Мать: Дарья Ефремовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Медведева) Дарья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
27.04.1849
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Попова (Медведева) Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Медведева Екатерина Тихоновна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матвеева (Медведева) Александра Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Волкова (Медведева) Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Медведева Екатерина Тихоновна
Зимниха, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Соколова (Медведева) Евгения Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Медведев Николай Федорович
Мать ребёнка: Медведева Екатерина Тихоновна
Ивановка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1867
Сын: Медведев Степан Федорович
Мать ребёнка: Медведева Екатерина Тихоновна
Смерть
19.12.1879