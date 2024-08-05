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Медведев Федор Порфирьевич

Место рождения

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.02.1823

Дата смерти

19.12.1879

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1823

Отец: Медведев Порфирий Федорович

Мать: Дарья Ефремовна

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Медведева) Дарья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
27.04.1849

Жена: Медведева Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Попова (Медведева) Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Медведева Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матвеева (Медведева) Александра Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Волкова (Медведева) Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Медведева Екатерина Тихоновна

Зимниха, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Соколова (Медведева) Евгения Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Медведев Николай Федорович

Мать ребёнка: Медведева Екатерина Тихоновна

Ивановка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1867

Сын: Медведев Степан Федорович

Мать ребёнка: Медведева Екатерина Тихоновна

Путиловка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Смерть
19.12.1879
Путиловка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд

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