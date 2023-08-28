Медведева Екатерина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Попова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Медведев Федор Порфирьевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Волкова Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Медведев Федор Порфирьевич
Зимниха, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно