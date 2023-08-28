Медведева Екатерина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Екатерина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Попова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Медведев Федор Порфирьевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Волкова Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Медведев Федор Порфирьевич

Зимниха, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Федор Порфирьевич

Смерть
Неизвестно
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