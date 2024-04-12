Медведев Николай Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Сын: Медведев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
30.01.1908
Дочь: Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Медведева Анна Петровна
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно