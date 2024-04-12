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Медведев Николай Федорович

Место рождения

Путиловка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Путиловка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Медведев Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Путиловка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1908

Дочь: Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Медведева Анна Петровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Петр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Путиловка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Смерть
Неизвестно
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