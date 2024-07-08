Матвеева (Медведева) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Медведев Федор Порфирьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1873
Сергиевка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
04.11.1873
Муж: не указан
Рождение ребёнка
02.10.1874
Сын: Матвеев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Матвеев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
02.10.1882
Дочь: (Матвеева) Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Матвеев Николай Григорьевич
Ивановка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Смерть
Неизвестно