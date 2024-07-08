Матвеева (Медведева) Александра Федоровна 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМатвеева (Медведева) Александра Федоровна

Матвеева (Медведева) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Медведев Федор Порфирьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1873

Муж: Матвеев Николай Григорьевич

Сергиевка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
04.11.1873

Муж: не указан

Рождение ребёнка
02.10.1874

Сын: Матвеев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Матвеев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
02.10.1882

Дочь: (Матвеева) Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Матвеев Николай Григорьевич

Ивановка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.