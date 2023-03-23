село Сергиевка, село Сергиевка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Сергиевка

Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Павловская волость
211. Сергиевка (Новая Сергиевка), деревня бывшая государственная, при речке Сухой Каргалке, дворов 43, жителей 331, молитвенный дом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Оренбургский район
71998Сергиевкасело51°55'с.ш.54°54'в.д.M-40-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Оренбургский муниципальный район, Сельское поселение Сергиевский сельсовет
53634455101с Сергиевкасело
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