Чегодаев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧегодаев Иван

Чегодаев Иван

avatar

Место рождения

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1799

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Чегодаев Сергей

Мать: Чегодаева Марфа

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Чегодаева Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Чегодаев Фёдор

Мать ребёнка: Чегодаева Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Чегодаева Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Чегодаева Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Чегодаев Ефим

Мать ребёнка: Чегодаева Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Арина

Мать ребёнка: Чегодаева Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Чегодаев Николай

Мать ребёнка: Чегодаева Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Чегодаева Анна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чегодаева Анна Трофимовна

Смерть
1849
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close