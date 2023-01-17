Чегодаев Иван
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Чегодаев Сергей
Мать: Чегодаева Марфа
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Чегодаева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Чегодаев Фёдор
Мать ребёнка: Чегодаева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Чегодаева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Чегодаева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Чегодаев Ефим
Мать ребёнка: Чегодаева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Арина
Мать ребёнка: Чегодаева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Чегодаев Николай
Мать ребёнка: Чегодаева Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Чегодаева Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849