Чегодаева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Чегодаев Иван
Отец ребёнка: Чегодаев Сергей
Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814
Сын: Чегодаев Сафрон
Отец ребёнка: Чегодаев Сергей
Рождение ребёнка
1817
Сын: Чегодаев Иван
Отец ребёнка: Чегодаев Сергей
Рождение ребёнка
1819
Сын: Чегодаев Алексей
Отец ребёнка: Чегодаев Сергей
Рождение ребёнка
13.07.1824
Дочь: Ефимия
Отец ребёнка: Чегодаев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чегодаев Сергей
Смерть
Неизвестно