Чегодаева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаева Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Чегодаев Иван

Отец ребёнка: Чегодаев Сергей

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Чегодаев Сафрон

Отец ребёнка: Чегодаев Сергей

Рождение ребёнка
1817

Сын: Чегодаев Иван

Отец ребёнка: Чегодаев Сергей

Рождение ребёнка
1819

Сын: Чегодаев Алексей

Отец ребёнка: Чегодаев Сергей

Рождение ребёнка
13.07.1824

Дочь: Ефимия

Отец ребёнка: Чегодаев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чегодаев Сергей

Смерть
Неизвестно
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