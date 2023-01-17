Чегодаев Сергей
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Иван Иванович
Мать: Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Чегодаев Иван
Мать ребёнка: Чегодаева Марфа
Рождение ребёнка
1814
Сын: Чегодаев Сафрон
Мать ребёнка: Чегодаева Марфа
Рождение ребёнка
1817
Сын: Чегодаев Иван
Мать ребёнка: Чегодаева Марфа
Рождение ребёнка
1819
Сын: Чегодаев Алексей
Мать ребёнка: Чегодаева Марфа
Рождение ребёнка
13.07.1824
Дочь: Ефимия
Мать ребёнка: Чегодаева Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чегодаева Марфа
Смерть
Неизвестно