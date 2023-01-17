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Чегодаев Сергей

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Место рождения

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Иван Иванович

Мать: Анна Лаврентьевна

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Сын: Чегодаев Иван

Мать ребёнка: Чегодаева Марфа

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Чегодаев Сафрон

Мать ребёнка: Чегодаева Марфа

Рождение ребёнка
1817

Сын: Чегодаев Иван

Мать ребёнка: Чегодаева Марфа

Рождение ребёнка
1819

Сын: Чегодаев Алексей

Мать ребёнка: Чегодаева Марфа

Рождение ребёнка
13.07.1824

Дочь: Ефимия

Мать ребёнка: Чегодаева Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чегодаева Марфа

Смерть
Неизвестно
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