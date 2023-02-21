Анна Лаврентьевна
Место рожденияд. Кирюшкино
Дата рождения1753
Дата смерти10.11.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кирюшкино
Рождение ребёнка
1774
Сын: Чегодаев Сергей
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Чегодаев Илья
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Чегодаев Ларион
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Чегодаев Кирилл
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Смерть
10.11.1836
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область