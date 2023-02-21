Анна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Лаврентьевна

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Место рождения

д. Кирюшкино

Дата рождения

1753

Дата смерти

10.11.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кирюшкино
Рождение ребёнка
1774

Сын: Чегодаев Сергей

Отец ребёнка: Иван Иванович

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Чегодаев Илья

Отец ребёнка: Иван Иванович

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Иван Иванович

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Чегодаев Ларион

Отец ребёнка: Иван Иванович

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Чегодаев Кирилл

Отец ребёнка: Иван Иванович

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Иван Иванович

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Иван Иванович

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Смерть
10.11.1836
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
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