Чегодаев Ларион
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Иван Иванович
Мать: Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Чегодаев Фома
Мать ребёнка: Чегодаева Матрёна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Чегодаева Матрёна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Чегодаев Ермолай
Мать ребёнка: Чегодаева Матрёна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Чегодаева Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чегодаева Матрёна
Смерть
Неизвестно