Чегодаев Ларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧегодаев Ларион

Чегодаев Ларион

avatar

Место рождения

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Иван Иванович

Мать: Анна Лаврентьевна

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Чегодаев Фома

Мать ребёнка: Чегодаева Матрёна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Чегодаева Матрёна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Чегодаев Ермолай

Мать ребёнка: Чегодаева Матрёна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Чегодаева Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чегодаева Матрёна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close