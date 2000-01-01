Чегодаев Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаев Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Чегодаев Иван

Мать: Чегодаева Анна Трофимовна

Смерть
1846
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