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Чегодаев Фёдор
Чегодаев Фёдор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1821
Дата смерти
1846
Пол
Мужской
Отец
Чегодаев Иван
1799 г.р.
Мать
Чегодаева Анна Трофимовна
1799 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Чегодаев Иван
Мать:
Чегодаева Анна Трофимовна
Смерть
1846
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