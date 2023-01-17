Зайцева (Захарова) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Захарова) Марфа Михайловна

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Место рождения

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

01.06.1908

Дата смерти

12.04.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1908

Отец: Захаров Михаил Петров

Мать: Захарова Анна Тимофеева

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Свидетельство о смерти Захарова М.М.
Бракосочетание
02.06.1928

Муж: Зайцев Алексей Григорьевич

Берсеневка
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
24.07.1934

Дочь: Сумпакова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Зайцев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Зайцев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич

Смерть
12.04.1990
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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