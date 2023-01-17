Зайцева (Захарова) Марфа Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.06.1908
Дата смерти12.04.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1908
Отец: Захаров Михаил Петров
Мать: Захарова Анна Тимофеева
Свидетельство о смерти Захарова М.М.
Бракосочетание
02.06.1928
Берсеневка
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
24.07.1934
Дочь: Сумпакова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич
Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Зайцев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Зайцев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Алексей Григорьевич
Смерть
12.04.1990
Саранск, Саранск, Республика Мордовия