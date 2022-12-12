Сумпакова (Зайцева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумпакова (Зайцева) Анна Алексеевна

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Место рождения

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

24.07.1934

Дата смерти

13.07.1986

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1934

Отец: Зайцев Алексей Григорьевич

Мать: Зайцева Марфа Михайловна

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сумпаков Геннадий Степанович

с. Щербахты, Лебяжинский р-н, Казахстан, СССР
Бракосочетание
31.07.1958

Муж: Сумпаков Геннадий Степанович

Шарбакты, Аккулинский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сумпаков Геннадий Степанович

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сумпаков Геннадий Степанович

Шарбакты, Аккулинский район, Павлодарская область
Смерть
13.07.1986
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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