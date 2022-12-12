Сумпакова (Зайцева) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.07.1934
Дата смерти13.07.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1934
Рождение ребёнка
12.11.1956
с. Щербахты, Лебяжинский р-н, Казахстан, СССР
Бракосочетание
31.07.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
13.07.1986