Захарова (Егорочева) Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Егорочева) Анна Тимофеева

Место рождения

Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

12.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1885

Отец: Егорочев Тимофей Михайлов

Мать: Егорочева Дарья Иванова

Покрышкино, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9 Д.35 МК села старая Михайловка 1878-1886
Бракосочетание
06.?.1901

Муж: Захаров Михаил Петров

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.4 Д.51 МК села старая Михайловка и Смольково 1901
Рождение ребёнка
09.05.1902

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Захаров Михаил Петров

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Захаров Михаил Петров

ЦГА РМ ф. 57 оп. 4 д. 767 МК села старая Михайловка 1907
Рождение ребёнка
01.05.1907

Дочь: Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Захаров Михаил Петров

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.06.1908

Дочь: Зайцева Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Захаров Михаил Петров

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Свидетельство о смерти Захарова М.М.
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Захаров Михаил Петров

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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