Захарова (Егорочева) Анна Тимофеева
Место рождения
Дата рождения12.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1885
Отец: Егорочев Тимофей Михайлов
Мать: Егорочева Дарья Иванова
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9 Д.35 МК села старая Михайловка 1878-1886
Бракосочетание
06.?.1901
ЦГА РМ Ф. 57 оп.4 Д.51 МК села старая Михайловка и Смольково 1901
Рождение ребёнка
09.05.1902
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Захаров Михаил Петров
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Захаров Михаил Петров
ЦГА РМ ф. 57 оп. 4 д. 767 МК села старая Михайловка 1907
Рождение ребёнка
01.05.1907
Дочь: Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Захаров Михаил Петров
Рождение ребёнка
01.06.1908
Дочь: Зайцева Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил Петров
Свидетельство о смерти Захарова М.М.
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Захаров Михаил Петров
Смерть
Неизвестно