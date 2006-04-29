Павлючков Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1956
Дата смерти29.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1956
Рождение ребёнка
12.02.1980
Дочь: Павлючкова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлючкова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлючков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.2006