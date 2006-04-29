Павлючков Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлючков Владимир Васильевич

Павлючков Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1956

Дата смерти

29.04.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1956

Отец: Павлючков Василий Иванович

Мать: Павлючкова Маргарита Михайловна

Рождение ребёнка
12.02.1980

Дочь: Павлючкова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Ивановна

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлючкова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлючков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Павлючкова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлючкова Татьяна Ивановна

Смерть
29.04.2006
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close