Павлючков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения11.09.1930
Дата смерти17.07.1977
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1930
Бракосочетание
14.11.1953
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
28.04.1956
Сын: Павлючков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Павлючкова Маргарита Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлючков Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Павлючкова Маргарита Михайловна
Смерть
17.07.1977
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург