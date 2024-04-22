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Павлючков Василий Иванович

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Место рождения

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.09.1930

Дата смерти

17.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1930

Отец: Павлючков Иван Борисович

Мать: Павлючкова Екатерина Ивановна

Полуяново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.11.1953

Жена: Павлючкова Маргарита Михайловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
28.04.1956

Сын: Павлючков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Павлючкова Маргарита Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлючков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Павлючкова Маргарита Михайловна

Смерть
17.07.1977
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
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