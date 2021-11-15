Павлючкова (Замятина) Маргарита Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлючкова (Замятина) Маргарита Михайловна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

13.05.1933

Дата смерти

15.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1933

Отец: Замятин Михаил Кузьмич

Мать: Замятина Евдокия Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
14.11.1953

Муж: Павлючков Василий Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
28.04.1956

Сын: Павлючков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Павлючков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлючков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Павлючков Василий Иванович

Смерть
15.11.2021
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
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