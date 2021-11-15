Павлючкова (Замятина) Маргарита Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.05.1933
Дата смерти15.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1933
Бракосочетание
14.11.1953
Рождение ребёнка
28.04.1956
Сын: Павлючков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Павлючков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлючков Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Павлючков Василий Иванович
Смерть
15.11.2021
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург