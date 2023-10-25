Павлючкова (Кузнецова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлючкова (Кузнецова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1980

Дочь: Павлючкова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Павлючков Владимир Васильевич

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлючкова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Павлючков Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлючков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Павлючков Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлючков Владимир Васильевич

Смерть
2018
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
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