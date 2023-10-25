Павлючкова (Кузнецова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1980
Дочь: Павлючкова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Павлючков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлючкова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Павлючков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлючков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Павлючков Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018