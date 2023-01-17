Гудкова-Белякова Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова-Белякова Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Гудкова-Белякова Александра Павловна

Отец ребёнка: Гудков-Беляков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Гудков-Беляков Николай Павлович

Отец ребёнка: Гудков-Беляков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гудков-Беляков Александр Павлович

Отец ребёнка: Гудков-Беляков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Гудкова-Белякова Юлия Павловна

Отец ребёнка: Гудков-Беляков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гудков-Беляков Константин Павлович

Отец ребёнка: Гудков-Беляков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гудков-Беляков Владимир Павлович

Отец ребёнка: Гудков-Беляков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудков-Беляков Павел Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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