Гудкова-Белякова Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Гудкова-Белякова Александра Павловна
Отец ребёнка: Гудков-Беляков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гудков-Беляков Николай Павлович
Отец ребёнка: Гудков-Беляков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гудков-Беляков Александр Павлович
Отец ребёнка: Гудков-Беляков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Гудкова-Белякова Юлия Павловна
Отец ребёнка: Гудков-Беляков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гудков-Беляков Константин Павлович
Отец ребёнка: Гудков-Беляков Павел Иванович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гудков-Беляков Владимир Павлович
Отец ребёнка: Гудков-Беляков Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно