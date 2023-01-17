Гудков-Беляков Константин Павлович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти27.06.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
23.07.1890 ст.
Сын: Гудков-Беляков Борис Константинович
Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Александра Кирилловна
Рождение ребёнка
16.08.1892 ст.
Сын: Гудков-Беляков Владимир Константинович
Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Александра Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1910 ст.