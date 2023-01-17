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Гудков-Беляков Константин Павлович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

27.06.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Гудков-Беляков Павел Иванович

Мать: Гудкова-Белякова Анна Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.07.1890 ст.

Сын: Гудков-Беляков Борис Константинович

Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Александра Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1892 ст.

Сын: Гудков-Беляков Владимир Константинович

Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Александра Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудкова-Белякова Александра Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
27.06.1910 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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