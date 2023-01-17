Гудков-Беляков Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти10.02.1856 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Гудкова-Белякова Александра Павловна
Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Гудков-Беляков Николай Павлович
Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гудков-Беляков Александр Павлович
Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Гудкова-Белякова Юлия Павловна
Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гудков-Беляков Константин Павлович
Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гудков-Беляков Владимир Павлович
Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1856 ст.