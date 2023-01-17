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Гудков-Беляков Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

10.02.1856 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Гудкова-Белякова Александра Павловна

Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Анна Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Гудков-Беляков Николай Павлович

Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Анна Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гудков-Беляков Александр Павлович

Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Анна Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Гудкова-Белякова Юлия Павловна

Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Анна Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гудков-Беляков Константин Павлович

Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Анна Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гудков-Беляков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Гудкова-Белякова Анна Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудкова-Белякова Анна Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
10.02.1856 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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