Евтушенко Ефросиния Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтушенко Ефросиния Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.1862

Муж: Евтушенко Петр Акимович

Невкля, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1863

Дочь: Чепела (Евтушенко) Матрона Петровна

Отец ребёнка: Евтушенко Петр Акимович

Невкля, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1866

Дочь: Евтушенко Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Евтушенко Петр Акимович

Невкля, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1879

Сын: Евтушенко Василий Петрович

Отец ребёнка: Евтушенко Петр Акимович

Невкля, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Невкля, Чернігівська область

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