Евтушенко Ефросиния Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1862
Рождение ребёнка
06.11.1863
Дочь: Чепела (Евтушенко) Матрона Петровна
Отец ребёнка: Евтушенко Петр Акимович
Рождение ребёнка
12.12.1866
Дочь: Евтушенко Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Евтушенко Петр Акимович
Рождение ребёнка
01.01.1879
Сын: Евтушенко Василий Петрович
Отец ребёнка: Евтушенко Петр Акимович
Смерть
Неизвестно