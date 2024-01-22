Евтушенко Петр Акимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1862
Рождение ребёнка
06.11.1863
Дочь: Чепела (Евтушенко) Матрона Петровна
Мать ребёнка: Евтушенко Ефросиния Гавриловна
Рождение ребёнка
12.12.1866
Дочь: Евтушенко Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Евтушенко Ефросиния Гавриловна
Рождение ребёнка
01.01.1879
Сын: Евтушенко Василий Петрович
Мать ребёнка: Евтушенко Ефросиния Гавриловна
Смерть
Неизвестно