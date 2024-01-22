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Евтушенко Петр Акимович

Место рождения

Невкля, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Невкля, Чернігівська область
Бракосочетание
14.10.1862

Жена: Евтушенко Ефросиния Гавриловна

Невкля, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1863

Дочь: Чепела (Евтушенко) Матрона Петровна

Мать ребёнка: Евтушенко Ефросиния Гавриловна

Невкля, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1866

Дочь: Евтушенко Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Евтушенко Ефросиния Гавриловна

Невкля, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1879

Сын: Евтушенко Василий Петрович

Мать ребёнка: Евтушенко Ефросиния Гавриловна

Невкля, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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