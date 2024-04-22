Чепела (Евтушенко) Матрона Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Евтушенко) Матрона Петровна

Место рождения

Невкля, Чернігівська область

Дата рождения

06.11.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1863

Отец: Евтушенко Петр Акимович

Мать: Евтушенко Ефросиния Гавриловна

Невкля, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1886

Муж: Чепела Марк Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.09.1886

Сын: Чепела Никита Маркович

Отец ребёнка: Чепела Марк Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.02.1888

Дочь: Денисайлова Марина Марковна

Отец ребёнка: Чепела Марк Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1890

Сын: Чепела Иван Маркович

Отец ребёнка: Чепела Марк Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.09.1892

Сын: Чепела Михаил Маркович

Отец ребёнка: Чепела Марк Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1895

Сын: Чепела Федор Маркович

Отец ребёнка: Чепела Марк Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.10.1898

Дочь: Анна Марковна

Отец ребёнка: Чепела Марк Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.11.1901

Дочь: Мотрона Марковна

Отец ребёнка: Чепела Марк Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.03.1906

Сын: Чепела Василий Маркович

Отец ребёнка: Чепела Марк Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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