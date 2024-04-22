Чепела (Евтушенко) Матрона Петровна
Место рождения
Дата рождения06.11.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1863
Бракосочетание
31.01.1886
Рождение ребёнка
12.09.1886
Отец ребёнка: Чепела Марк Захарович
Рождение ребёнка
21.02.1888
Дочь: Денисайлова Марина Марковна
Отец ребёнка: Чепела Марк Захарович
Рождение ребёнка
14.09.1890
Сын: Чепела Иван Маркович
Отец ребёнка: Чепела Марк Захарович
Рождение ребёнка
21.09.1892
Отец ребёнка: Чепела Марк Захарович
Рождение ребёнка
15.09.1895
Отец ребёнка: Чепела Марк Захарович
Рождение ребёнка
21.10.1898
Дочь: Анна Марковна
Отец ребёнка: Чепела Марк Захарович
Рождение ребёнка
07.11.1901
Дочь: Мотрона Марковна
Отец ребёнка: Чепела Марк Захарович
Рождение ребёнка
11.03.1906
Отец ребёнка: Чепела Марк Захарович
Смерть
Неизвестно