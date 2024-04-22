Денисайлова (Чепела) Марина Марковна
Место рождения
Дата рождения21.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1888
Отец: Чепела Марк Захарович
Мать: Чепела Матрона Петровна
Бракосочетание
18.11.1908
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1909
Дочь: Устиния Ивановна
Отец ребёнка: Денисайло Иван Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Смерть
Неизвестно