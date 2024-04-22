Денисайлова (Чепела) Марина Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисайлова (Чепела) Марина Марковна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

21.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1888

Отец: Чепела Марк Захарович

Мать: Чепела Матрона Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
18.11.1908

Муж: Денисайло Иван Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1909

Дочь: Устиния Ивановна

Отец ребёнка: Денисайло Иван Павлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Смерть
Неизвестно
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