Емельянова (Захарова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
19.06.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Емельянов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Емельянов Леонид
Добавлен предположительно, со слов бабушки.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельянов Леонид
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1972