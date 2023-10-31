Емельянова (Захарова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Захарова) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Захаров Алексей Васильевич

Мать: Захарова Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
19.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Юрий Леонидович

Отец ребёнка: Емельянов Леонид

Добавлен предположительно, со слов бабушки.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Леонид

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1972
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