Захарова (Старостина) Наталья Ильинична
Место рождения
Дата рождения12.08.1889 ст.
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
12.08.1889 ст.
дата крещения - 13.08.1889 место рождения - деревня Стаищи прихода села Петрищева Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Петр Андреевич ... и крестьянска... Показать все
Бракосочетание
28.10.1907 ст.
поручители – по жениху: казенного ведомства села Давыдовского крестьянин Иоанн Ильин Никитин и села Рождествина крестьянин Иоанн Николаев Захаров, по невесте: деревни Стаищ крестьяне Григорий Парфение... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1909 ст.
Сын: Захаров Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич
дата крещения - 22.10.1909 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествина крестьянин Павел Николаев Захаров и крестьянская девица Евдоки... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1911 ст.
Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич
дата крещения - 05.12.1911 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествино крестьянин Василий Матвеев Захаров и крестьянская девица Евдок... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1914 ст.
Сын: Захаров Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата рождения и крещения - 21.02.1914 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Иван Васильевич Захаров и крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
13.06.1916 ст.
Дочь: Захарова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич
дата крещения - 13.06.1916 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествина крестьянский сын Феодор Иванов и девица Пелагея Васильева Ист... Показать все
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Емельянова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Захаров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич
Документального подтверждения родства нет.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Захаров Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Захарова Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич
Предположительно не была замужем, фамилию не меняла.
Рождение ребёнка
1930
Сын: Захаров Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич
Смерть
1965