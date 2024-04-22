Захарова (Старостина) Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Старостина) Наталья Ильинична

Захарова (Старостина) Наталья Ильинична

avatar

Место рождения

Стаищи, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.08.1889 ст.

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1889 ст.

Отец: Старостин Илья Парфенович

Мать: Старостина Екатерина Савельевна

Стаищи, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.08.1889 место рождения - деревня Стаищи прихода села Петрищева Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Петр Андреевич ... и крестьянска... Показать все
Бракосочетание
28.10.1907 ст.

Муж: Захаров Алексей Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители – по жениху: казенного ведомства села Давыдовского крестьянин Иоанн Ильин Никитин и села Рождествина крестьянин Иоанн Николаев Захаров, по невесте: деревни Стаищ крестьяне Григорий Парфение... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1909 ст.

Сын: Захаров Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 22.10.1909 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествина крестьянин Павел Николаев Захаров и крестьянская девица Евдоки... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1911 ст.

Сын: Захаров Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 05.12.1911 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – село Рождествино крестьянин Василий Матвеев Захаров и крестьянская девица Евдок... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1914 ст.

Сын: Захаров Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата рождения и крещения - 21.02.1914 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Иван Васильевич Захаров и крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
13.06.1916 ст.

Дочь: Захарова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.06.1916 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествина крестьянский сын Феодор Иванов и девица Пелагея Васильева Ист... Показать все
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Емельянова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Захаров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Документального подтверждения родства нет.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Захаров Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Захарова Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич

Предположительно не была замужем, фамилию не меняла.
Рождение ребёнка
1930

Сын: Захаров Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Васильевич

Смерть
1965
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close