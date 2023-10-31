Захаров Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиМежду 1991 и 1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
После 1948
Дочь: Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Захарова Елена
Рождение ребёнка
После 1948
Дочь: Аля Владимировна
Мать ребёнка: Захарова Елена
Добавлена предположительно, со слов бабушки.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Елена
Добавлена предположительно, со слов бабушки.
Место жительства
Неизвестно
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1991 и 1999