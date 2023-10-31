Захаров Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Владимир Алексеевич

Захаров Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Между 1991 и 1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Захаров Алексей Васильевич

Мать: Захарова Наталья Ильинична

Рождение ребёнка
После 1948

Дочь: Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Захарова Елена

Рождение ребёнка
После 1948

Дочь: Аля Владимировна

Мать ребёнка: Захарова Елена

Добавлена предположительно, со слов бабушки.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Елена

Добавлена предположительно, со слов бабушки.
Место жительства
Неизвестно
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1991 и 1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close