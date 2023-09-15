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Захарова Анна Алексеевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.06.1916 ст.

Дата смерти

28.06.1916 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1916 ст.

Отец: Захаров Алексей Васильевич

Мать: Захарова Наталия Ильинична

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 13.06.1916 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествина крестьянский сын Феодор Иванов и девица Пелагея Васильева Ист... Показать все
Смерть
28.06.1916 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 30.06.1916 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от поноса Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1916 год Фонд №... Показать все
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