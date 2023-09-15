Захарова Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения13.06.1916 ст.
Дата смерти28.06.1916 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
13.06.1916 ст.
дата крещения - 13.06.1916 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – Села Рождествина крестьянский сын Феодор Иванов и девица Пелагея Васильева Ист... Показать все
Смерть
28.06.1916 ст.
дата погребения - 30.06.1916 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от поноса Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1916 год Фонд №... Показать все