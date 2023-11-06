Захаров Юрий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Юрий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельянов Леонид

Мать: Емельянова Анна Алексеевна

Добавлен предположительно, со слов бабушки.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Неизвестно Юрьевич

Мать ребёнка: Захарова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Людмила

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Со слов бабушки его могила расположена рядом с могилами Захарова Николая Григорьевича и Захаровой (Суворовой) Екатерины Федоровны.
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