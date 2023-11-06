Захаров Юрий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельянов Леонид
Добавлен предположительно, со слов бабушки.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Неизвестно Юрьевич
Мать ребёнка: Захарова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Людмила
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Со слов бабушки его могила расположена рядом с могилами Захарова Николая Григорьевича и Захаровой (Суворовой) Екатерины Федоровны.