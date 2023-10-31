Емельянов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.06.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емельянова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Емельянова Анна Алексеевна
Добавлен предположительно, со слов бабушки.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно