Емельянов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Юрий Леонидович

Мать ребёнка: Емельянова Анна Алексеевна

Добавлен предположительно, со слов бабушки.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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