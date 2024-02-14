Манаев Абдрахман Сахиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанаев Абдрахман Сахиуллович

Манаев Абдрахман Сахиуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1916

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1945 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
28.12.1916

Отец: Манаев Сахиулла Сибагатуллович

Мать: Манаева (Манаева) Б-Сылу Фахретдинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манаева Магруба Бахтегареевна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Манаев Рашит Абдрахманович

Мать ребёнка: Манаева Магруба Бахтегареевна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева Магруба Бахтегареевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева Магруба Бахтегареевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева Магруба Бахтегареевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева Магруба Бахтегареевна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева Магруба Бахтегареевна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева Магруба Бахтегареевна

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева Магруба Бахтегареевна

Смерть
1989

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