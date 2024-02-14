Манаев Абдрахман Сахиуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1916
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Сын: Манаев Рашит Абдрахманович
Мать ребёнка: Манаева Магруба Бахтегареевна
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
1965
Смерть
1989