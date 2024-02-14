Манаев Сахиулла Сибагатуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1916
Сын: Манаев Абдрахман Сахиуллович
Мать ребёнка: Манаева (Манаева) Б-Сылу Фахретдинова
Рождение ребёнка
1925
Сын: Манаев Гайфулла Сахиуллович
Мать ребёнка: Манаева (Манаева) Б-Сылу Фахретдинова
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Манаева) Гайша Сахиулловна
Мать ребёнка: Манаева (Манаева) Б-Сылу Фахретдинова
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Манаева (Манаева) Б-Сылу Фахретдинова
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Манаева) Минигуль Сахиулловна
Мать ребёнка: Манаева (Манаева) Б-Сылу Фахретдинова
Смерть
Неизвестно