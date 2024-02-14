Манаев Сахиулла Сибагатуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаев Сахиулла Сибагатуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Феткуллин Сибагатулла

Мать: Феткуллина (Асфандиярова) Карима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манаева (Манаева) Б-Сылу Фахретдинова

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1916

Сын: Манаев Абдрахман Сахиуллович

Мать ребёнка: Манаева (Манаева) Б-Сылу Фахретдинова

Рождение ребёнка
1925

Сын: Манаев Гайфулла Сахиуллович

Мать ребёнка: Манаева (Манаева) Б-Сылу Фахретдинова

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Манаева) Гайша Сахиулловна

Мать ребёнка: Манаева (Манаева) Б-Сылу Фахретдинова

Рождение ребёнка
1936

Сын: Манаев Гади Сахиуллович

Мать ребёнка: Манаева (Манаева) Б-Сылу Фахретдинова

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Манаева) Минигуль Сахиулловна

Мать ребёнка: Манаева (Манаева) Б-Сылу Фахретдинова

Смерть
Неизвестно

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