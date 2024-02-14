Манаева Магруба Бахтегареевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанаева Магруба Бахтегареевна

Манаева Магруба Бахтегареевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

1945 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаев Абдрахман Сахиуллович

Рождение ребёнка
1945

Сын: Манаев Рашит Абдрахманович

Отец ребёнка: Манаев Абдрахман Сахиуллович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Абдрахман Сахиуллович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Абдрахман Сахиуллович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Абдрахман Сахиуллович

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Абдрахман Сахиуллович

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Абдрахман Сахиуллович

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Абдрахман Сахиуллович

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Абдрахман Сахиуллович

Смерть
Неизвестно

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