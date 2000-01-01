Симдянкин Егор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симдянкин Егор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимов Андрей Матвеевич

Мать: Матрона Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симдянкин Александр Егорович

Мать ребёнка: Симдянкина Устинья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Симдянкина Устинья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Егоровна

Мать ребёнка: Симдянкина Устинья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симдянкин Виктор Егорович

Мать ребёнка: Симдянкина Устинья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симдянкин Николай Егорович

Мать ребёнка: Симдянкина Устинья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симдянкина Устинья Александровна

Смерть
Неизвестно
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