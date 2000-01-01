Симдянкин Егор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герасимов Андрей Матвеевич
Мать: Матрона Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симдянкин Александр Егорович
Мать ребёнка: Симдянкина Устинья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Симдянкина Устинья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Егоровна
Мать ребёнка: Симдянкина Устинья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симдянкин Виктор Егорович
Мать ребёнка: Симдянкина Устинья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симдянкин Николай Егорович
Мать ребёнка: Симдянкина Устинья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно